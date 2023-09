Reprodução Marlei Cevada foi para o hospital após o desmaio, onde segue em observação até agora

















Marlei Cevada passou um verdadeiro susto esta semana. A humorista, que interpreta três papeis importantes no A Praça É Nossa do SBT, informou nessa terça-feira (5) no Instagram detalhes de seu estado de saúde. “Galera, está tudo sob controle. Só pra vocês entenderem o que aconteceu: No sábado, 02/09, à tarde, eu tive um desmaio repentino no banheiro de casa, que me rendeu um galo enorme na testa. Fui pro hospital pra checar a cabeça e lá tive outro apagão. Aí, fui direto pra UTI. (onde estou até agora). E fazendo todo tipo de exame possível. Tive que parar na marra", disse.





E completou: "Agora estou me cuidando, algo que estava adiando há tempos... Vou cuidar da Marlei, pra Marlei poder cuidar da Nina e do Sangue. No momento é um turbilhão de pensamentos, mas eu só preciso de uma pausa para me cuidar. Está tudo sob controle. Fiquem com Deus", escreveu.

Nos comentário do post, Marlei recebeu o apoio de vários amigos famosos. Tata Werneck disse: “Vai dar tudo certo, amém”. Sergio Marrone escreveu: “Se cuida! Fique boa logo”. Beca Milano comentou: “Meu amor! Fica bem, todo carinho e amor do mundo para você! Em oração pela sua recuperação, te amo!”. Camila Camargo desejou: “Melhoras, meu amor, fica bem”.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho