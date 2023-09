Reprodução A youtuber já enfrentava problemas com uma ex-locadora

Na última terça-feira (5), a youtuber Dora Figueiredo viralizou ao relatar que teria reformado seu apartamento alugado, mas que saiu do imóvel, pois não conseguiu arcar com o aluguel. O engraçado é que essa não é a primeira vez, e a influenciadora já foi processada por uma ex-locadora por problemas no local.



De acordo com o Splash, Mariana Fraga é dona da propriedade e moveu uma ação contra Dora em junho do ano passado. A locadora morou no apartamento por mais de 20 anos, e decidiu colocar para aluguel em um momento de "extrema necessidade financeira", segundo a petição.

O imóvel é uma cobertura de mais de 200 m², localizado em Sumaré, na zona oeste de São Paulo. Sendo assim, é bem maior do que a kitnet de 35 m² que foi reformada, mas segue a mesma problemática descrita pela youtuber.

A fecharem contrato, Dora enfatizou que precisava se mudar com urgência e que pretendia reformar o local. Dessa forma, Mariana se mudou em sete dias e precisou providenciar reparos e contratar uma transportadora para sua mudança. Enquanto isso, a influenciadora recebeu as chaves do apartamento no dia 24 de junho.

No entanto, 17 dias depois, Dora informou que não tinha mais interesse de continuar na propriedade devido a "gastos feitos em viagem pela Europa", conforme a petição.

Já no dia 11 de julho, Dora devolveu o apartamento, pagando o aluguel e a multa de R$ 18.870 pela entrega antecipada. Porém, as contas de consumo e gastos de restauração de jardim foram abandonados e jamais pagos pela youtuber.

Por isso, Mariana entrou com uma ação que pede cerca de R$ 12 mil em danos materiais, pelos "prejuízos sofridos pela autora em decorrência da rescisão antecipada do contrato", além de R$ 15 mil em danos morais.

"Houve claramente uma frustração a legítima expectativa do direito onde a Autora endividou-se (mais), saiu de sua casa em ato de urgência, desfez-se de bens, alterou sua vida, para menos de 20 dias depois a Requerida pura e simplesmente 'desistir' por gastos extras em viagem à Europa", disse a petição.

No Twitter, Dora explicou o que aconteceu de fato e que tudo não passou de um problema financeiro: "Sim eu desisti do apto e paguei a multa, não tive nenhuma responsabilidade financeira com meu dinheiro na pandemia, me fodi, fiquei sem dinheiro, queria fazer algo simples no apto, quando chegou a planilha de R$ 200 mil reais de obra eu dei pra trás pq estava sem dinheiro pra pagar o aluguel".

Imagina ser uma trambiqueira viciada em PERDER DINHEIRO pra dono de apartamento? Eu só me fodo com essas coisas, essa é outra tour que eu me ferrei e perdi dinheiro… mas eu sou trambiqueira pq queria realizar um sonho de ter um apto bonito sem ter o dinheiro pra comprar https://t.co/TBmYiy8kyo — Dora Figueiredo ❤️‍🔥 (@dorafigueiredo) September 6, 2023

