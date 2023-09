Reprodução O agressor de Victor Meyniel, Yuri de Moura Alexandre, já foi casado no civil com outro homem

No último sábado (2), o ator Victor Meyniel foi espancado na portaria de um prédio, em Copacabana, por Yuri de Moura Alexandre, que nessa segunda-feira (4), em audiência de custódia, teve decretada sua prisão preventiva. O delegado João Valentim afirmou que "Trata-se de um típico caso de homofobia em que o agressor acabou agredindo covardemente o Victor por ter sido exposto como homossexual ou bissexual", disse. No entanto, veio à tona de que o autor do crime já foi casado com um homem.







O então ex-marido, Guilherme, demonstrou estar surpreso com os fatos recentes da conduta de Yuri, com que viveu um relacionamento de cerca de 9 anos. Em uma postagem no Twitter, o moço comentou a situação.

"Eu estou chocado desde domingo, quando meus amigos vieram me contar que o Yuri quem havia feito isso… Até então ele sempre foi assumido, postou foto comigo e andava de mãos dadas! Nós nunca conheceremos o próximo mesmo...", escreveu na manhã desta terça-feira (5).

Em um tweet feito pela PAN, a publicação revela uma "trend" compartilhada por Guilherme nas redes sociais em que responde detalhes da personalidade do Yuri e do relacionamento dos dois. Confira:

De acordo com as investigações, Victor e Yuri se conheceram na boate Fosfobox, em Copacabana, e depois seguiram para o apartamento do agressor. Em entrevista à imprensa, a advogada do ator, Maíra Fernandes, disse que os dois estavam bem, mas com a chegada de uma amiga de Yuri ao apartamento, seu comportamento mudou. Ele passou a ficar alterado.

"No momento em que estavam Victor e Yuri, a mulher chega em casa e Yuri começa a ficar agressivo. Eles descem em dois elevadores distintos e se encontram na portaria. É aí que Victor pergunta o que aconteceu, se ninguém sabia que ele era gay. Foi isso que desencadeou a explosão de agressão", afirmou.

Imagens de câmeras de segurança mostram o ator caído no chão recebendo uma sequência de socos no rosto. O porteiro do prédio, Gilmar José Agostini, aparece assistindo a tudo sem esboçar reação ou tomar alguma atitude.

Segundo a polícia, Gilmar foi autuado por omissão de socorro. Já Yuri Moura Alexandre foi autuado por lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica.

* Texto de Lívia Carvalho

