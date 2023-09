Divulgação O paulista estará entre os três protagonistas do reality show

O paulista Wesley Senna Cortes foi confirmado como um dos três protagonistas da próxima temporada do reality show The Bachelor Australia. Em sua 11° edição, o brasileiro deverá encontrar seu amor verdadeiro ao conhecer mulheres.



Considerada uma das atrações mais populares da Austrália, o reality show apresenta três solteiros, conhecidos como os Bachelors, que são colocados em encontros com 24 mulheres. A nova temporada de The Bachelor Australia tem estreia prevista para o final do ano, e no Brasil será transmitida na plataforma de streaming Paramount+.

Wesley é natural de São José dos Campos, em São Paulo, e formado em Design Gráfico pela Universidade Federal do Paraná. Em 2014, ele realizou seu sonho de se mudar para Sidney com o intuito de estudar e viver fora do Brasil.

No início, o designer precisou realizar uma série de trabalhos para conseguir se sustentar, inclusive como assistente de limpeza no aeroporto e ajudando de mudanças. Cinco anos depois de sua mudança, concluiu seu mestrado e garantiu um emprego na área de marketing.

