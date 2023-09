Reprodução O ator esclareceu os problemas envolvendo ele e o apresentador

Nesta terça-feira (5), às 22h30, vai ao ar mais um episódio do programa Que História é Essa, Porchat?, com a participação do ator Thiago Lacerda. Na atração da GNT, o artista esclarecerá toda a polêmica envolvendo ele e o apresentador Gugu Liberato (1959-2019).



No início dos anos 2000, Gugu leiloou em seu programa do SBT uma cueca que supostamente seria de Thiago Lacerda, e que o ator teria usado na peça Paixão de Cristo. Na época, o ator ficou revoltado com a situação e processou ele e seu programa, que foram condenados a pagar uma indenização de R$ 550 mil em 2009.



"Antes de falecer ele me ligou, se desculpou pelo ocorrido e eu entendi, muito tempo depois, foi uma história muito chata de ter que lidar, né? Foi muito constrangedor, na verdade, porque eu também fui envolvido por pessoas que diziam 'isso é um absurdo', eu dizia 'é'. E eu era muito jovem", explicou.

"Não justificava o sabor de ter que lidar com uma questão dessa. O fato é que, eu tentei avisar e por imaturidade, por influências outras, eu acabei dando um passo que quando bateu lá na equipe dele, eu entendi que houve essa dificuldade de comunicação e hoje eu faria a coisa de outro jeito", continuou.

O galã ressaltou que tudo não passou de uma falha de comunicação e um mal entendido, mas que isso gerou uma situação constrangedora para ele.

"Eu tentei avisar, [Gugu] recebeu mal e ele foi me atacar. Me atacou e eu não tive outra opção a não ser exigir que ele se retratasse. Foi uma coisa que não é uma história muito legal, mas enfim, foi uma deselegância e um mal entendido. Não era, por um acaso a cueca realmente estava comigo, ele estava leiloando algo que deveria ter sido a minha cueca".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko