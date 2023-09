Reprodução A arquiteta responsável pelo projeto do imóvel, Patrícia Pomerantzeff, disse que Dora quer chamar a atenção

A influenciadora Dora Figueiredo virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira (5) após gravar um vídeo dizendo que não irá conseguir arcar com o apartamento onde morava após ela mesma fazer o imóvel valorizar ao promover uma reforma de alto padrão. A jovem detalhou ainda que o projeto feito pela renomeada arquiteta Patrícia Pomerantzeff ficou fora da sua realidade.









No desabafo, Dora relata problemas simples de estrutura e de marcenaria e que até as luzes do apartamento haviam sido coladas com durex. Diante disso, a arquiteta se manifestou nas redes sociais sobre o projeto e afirmou que tem mais de 20 anos de experiência, que não consegue agradar todo mundo e sempre tem um cliente insatisfeito. A empresária acrescentou ainda que toda história tem dois lados, que a jovem sofre de adolescência tardia e quer chamar a atenção.

"De vez em quando, aparece uma pessoa insatisfeita. Tenho quase 20 anos de carreira como arquiteta, mais de mil projetos assinados, mais de 500 projetos realizados, clientes muito satisfeitos. Mostro essas obras toda semana. É difícil agradar todo mundo, mas aqui é a grande minoria", disse.

"Um conselho de uma pessoa madura, 20 anos lidando com todos os tipos de pessoas: toda a história tem dois lados. Acho importante a gente sempre ouvir os lados. Tenho dois filhos também e vale dizer que sou uma pessoa experiente com adolescência. Tem clientes que vivem uma adolescência tardia, querem atenção. Dê tempo ao tempo, esfria a cabeça, ninguém é obrigado a continuar com você, é só deixar o cliente livre para seguir com outro profissional, temos a política de devolver a parcela se não seguir o projeto, quando a pessoa faz o pagamento", concluiu.

Até o momento, a influencer não se manifestou sobre o comentário.

Entenda o caso

Dora Figueiredo gravou um vídeo publicado em seu Instagram nessa terça (5) afirmando que tomou uma decisão, dita como "traumática", de tranformar um apartamento alugado durante a pandemia. "Era o meio da pandemia e eu sentia que tinha que realizar meus sonhos, porque o mundo ia acabar a qualquer momento. Foi aí que eu lembrei de um post na internet de uma blogueira famosa que estava reformando o apartamento e falei: cara, é isso. Eu quero essa vida", contou.

No entanto, a obra se estendeu muito além do previsto e Dora continuou a pagar aluguel por quase um ano sem poder viver no apartamento: "Houve uma falha na comunicação que até hoje eu não consegui identificar, até porque a assistência depois da obra foi basicamente inexistente. Três meses se transformaram em seis, e em seis meses, já era um ano”.

A obra de alto padrão fez com que o imóvel alugado valorizasse. "Resolveram aumentar absurdamente o valor, sendo que uma das coisas que valorizou esse apartamento foi a obra que eu custeei. Ficou pesado para mim, não tenho dinheiro para isso e vou ter que me mudar", relatou Dora.

"Realmente virou um caos na minha vida. Agora, finalmente, eu vou devolver esse apartamento e ele não vai mais ser meu. Mas ao mesmo tempo em que é um alívio na minha vida, é o fechamento de um ciclo muito traumático", refletiu.





