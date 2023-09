Reprodução/YouTube e Reprodução/Instagram Gyselle Soares e Thiago Servo estão se conhecendo melhor após o reality da Record





O olhar apaixonado de Gyselle Soares quando o assunto é Thiago Servo é algo notório. Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, a finalista do reality show A Grande Conquista entregou que está vivendo um romance com o cantor, que se consagrou campeão do reality show da Record.





Embora não dê um rótulo à relação, a "cajuína" afirmou que tem aproveitado este momento pós-reality para conhecer melhor o cantor, e frisou que seus fãs têm feito uma pressão grande --e positiva-- para que os dois assumam de vez que estão namorando.

"É engraçado, porque estou vivendo pela primeira vez essa coisa de ter um fã-clube de casal, que é o Thielle. Eu recebo flores todos os dias. Eles imaginam a gente ficar juntos, casados, com filhos. Só que faz um mês que saí do programa, a gente está se conhecendo, aproveitando. Não dá ainda [pra colocar título em nada]. Eu estou aproveitando, sou jovem, empoderada, tenho mais é que fazer amor, viver a vida, dançar. Eu amo isso. E o legal é que a gente pode fazer isso com calma, sem ter câmeras", explicou.





Quando questionada mais incisivamente sobre a relação, Gyselle assumiu que tem mantido um romance com Servo, mas que ambos não estão fazendo nenhuma pressão para acelerar os passos, já que faz pouco tempo que eles deixaram o confinamento da Record.

"Estamos nos dando a oportunidade de nos conhecer. Sem pressão. Eu não estou namorando, estou solteira. Gente, pelo amor de Deus, como é que a gente vai namorar em um mês [depois de sair de um reality]?", brincou.

A atriz só perdeu o rebolado quando questionada se o beijo de Thiago Servo era bom. Neste momento, ela abriu um sorrisão e confirmou que tem vivido bons momentos ao lado de seu novo amor.



"Como estão meus olhos? Não estão brilhando?", respondeu ela, aos risos. "Mas é isso, tá muito bacana. Eu faço 40 anos agora em outubro. Sou muito cautelosa, eu sou uma figura pública. O amor, pra mim, eu seguro e vou até o final. Se eu assumir algo, um namoro, eu vou que vou. Você sabe como é escorpião, né? Não larga a mão nunca. Mas se a pessoa fizer coisa errada o bicho pega", concluiu.