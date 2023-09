Reprodução/Instagram Nil Marino viralizou nas redes sociais ao mostrar a autorização que recebeu para usar vagas de idosos em estacionamentos.

Aos 60 anos, completados em agosto, Nil Marino viralizou nas redes sociais ao mostrar a autorização que recebeu para usar vagas de idosos em estacionamentos. "Lógico! 60 anos!", escreveu o rapaz na legenda do vídeo, que acumula mais de 8 milhões de visualizações no Instagram. Sem aparentar a idade que tem, logo a internet ficou impressionada com a boa forma do modelo. "É admirável ver alguém com 60 anos que parece ter 30", escreveu um usuário.





Nil é de General Salgado, município localizado no interior de São Paulo, e se formou em Educação Física. Quando tinha 25 anos, se formou em Araçatuba e começou a atuar na profissão e também como modelo.

Aposentado, ele já foi dono de academia e se especializou em ginástica localizada. Em 1983, conheceu a calistenia e tornou-se adepto do método de treino que usa como sobrecarga apenas com o próprio peso do corpo.

Mas qual é o segredo?

Reposição hormonal, tratamento em alta entre homens, não está entre seus cuidados pessoais. Ele, que também não é adepto de intervenções cirúrgicas, disse que entre seus segredos estão noites de sono bem dormidas ("levanto às 6h e durmo às 21h, no máximo 22h"), babosa no rosto ("uso há uns 40 anos, passo uma camada e deixo secar") e alimentação regrada.

Em transmissão ao vivo com o treinador Kenji Supercore, Nil explicou como é sua relação com os exercícios: "Nunca gostei de musculação, adoro me exercitar com meu próprio corpo. Na calistenia, todos seus grupos musculares estão contraídos. Sempre gostei de malhar em praia ou pedras", contou.

E em uma postagem explicou: "Só faço abdominais em casa, cinco vezes na semana. Cinco repetições de 100. À tarde, faço musculação, cinco vezes na semana. E caminho, ou pedalo, todos os dias", disse.

"Tenho o mesmo peso há 40 anos. Tenho 1,83 m e peso 76 kg. Meu mínimo é 74 kg e meu máximo é 78 kg", contou ele, que atualmente mora em Florianópolis.

"As pessoas falaram que sou todo mexido, cortado. Há poucos meses, fiz uma micropigmentação nos lábios. Fora isso, nunca fiz mais nada", afirmou. E acrescentou: "Nunca fiz botox e não vou fazer. Amo minhas rugas e minhas marcas vão contar o ciclo da minha vida. Mas não sou contra. Vários amigos já fizeram, mas eu não vou fazer", pontuou.

