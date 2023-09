Reprodução/Instagram Deolane Bezerra exibe marcações da lipoaspiração que realizou recentemente





Deolane Bezerra decidiu compartilhar com os seus seguidores um momento desesperador. Após ter a sua conta no Instagram invadida por criminosos no início do agosto, neste mês a moça contou que está totalmente "entupida". A viúva de MC Kevin, que está no pós-operatório da cirurgia Lipo Lad --que aspira a gordura na região abdominal--, agora enfrenta um verdadeiro desconforto com o inchaço dos fluídos na região. "Gente, voltei pro hospital", anunciou na publicação nessa segunda-feira (4).





E continuou: "O problema é que eu não consigo cagar", expôs. A advogada resolveu se pronunciar, porque ficou preocupada com o fato e queria amenizar a situação junto aos fãs e familiares.

"A gente fez uma tomo (tomografia) aqui, vocês não tem noção não, o tanto de gases e bosta. Tá em cima, não tá nem embaixo. O bagulho tá louco, já fiz tudo que vocês [possam] imaginar. Agora tomei um remédio aqui que diz que caga até a alma. Bora aguardar", desabafou.

Confiante, a moça assegura que o ocorrido não tem a ver com o procedimento estético. "A cirurgia está tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso. O problema é essa constipação", pontuou.

