Reprodução A youtuber contou detalhes de mudança em seu apartamento

A youtuber Dora Figueiredo viralizou nesta terça-feira (5) com uma série de vídeos mostrando a mudança de seu apartamento alugado, que ela levou mais de um ano para reformar. Mesmo não sendo proprietária do local, ela promoveu uma enorme mudança no local e agora terá que deixar o imóvel por não ter dinheiro para bancar o aluguel. "O meu sonho virou pesadelo, e acabou sendo o maior desperdício de dinheiro da minha vida", revelou.

Durante a pandemia, Dora mudou-se para esse apartamento e decidiu começar uma reforma ao se inspirar em outra blogueira. "Era o meio da pandemia e eu sentia que tinha que realizar os meus sonhos, porque o mundo ia acabar a qualquer momento. Foi aí que eu lembrei de um post na internet de uma blogueira famosa que estava reformando o apartamento e falei: cara, é isso. Eu quero essa vida", explicou.

Apesar do imóvel ser alugado, a youtuber tinha interesse de comprá-lo após a reforma, mas não fez nenhum acordo registrado ou contrato com o proprietário. "Resolveram aumentar absurdamente o valor, sendo que uma das coisas que valorizou esse apartamento foi a obra que eu custeei. Ficou pesado para mim, não tenho dinheiro para isso e vou ter que me mudar", disse.

Dora ressaltou que a reforma tinha previsão para durar três meses, mas ficou um ano pagando aluguel sem poder morar no local: "Obras atrasam, era o meio da pandemia, eu super entendo esse fato. Só que houve uma falha na comunicação que até hoje eu não consegui identificar, até porque a assistência depois da obra foi basicamente inexistente. Os três meses foram para seis meses, e de seis meses deu um ano. Eu estava morando num apartamento de 14 m² com a minha cachorrinha sem conseguir me mudar para cá, porque a obra não estava completa".

"Mas tudo bem, planos mudam e eu decidi continuar. Eu estava completamente apaixonada por tudo e eu queria muito realizar esse sonho. Atraso em obra acontece, mas não foi só isso. Tiveram vários problemas durante e, principalmente, depois que a reforma já estava feita", completou.

A youtuber começou a alugar o pagamento em 2021, mas saiu em novembro do último ano e finalizou a devolução do imóvel agora. "Realmente virou um caos na minha vida. Agora, finalmente, eu vou devolver esse apartamento e ele não vai mais ser meu. Mas ao mesmo tempo em que é um alívio na minha vida, é o fechamento de um ciclo muito traumático", concluiu.

Dora expôs diversos detalhes de toda a empreitada, mas acabou virando motivo de piada nas redes sociais pelo fato de ter feito toda a transformação no apartamento sem notificar o proprietário, e também por decidir instalar uma piscina na área externa do imóvel, que acabou causando uma infiltração e lhe custou uma notificação judicial do condomínio --que não permitia este tipo de obra.

♬ som original - Dora Figueiredo @dorafigueiredo Vocês já fizeram obra? Como foi? Essa obra me traumatizou tanto que eu nunca mais vou fazer um obra assim na minha vida! Vocês já passaram por obras caóticas? É bem comum isso, o problema é que na internet tudo é perfeito e eu cansei de fingir ter tido o apartamento perfeito. #ApartamentoColorido





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko