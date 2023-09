Reprodução Wanessa Camargo afirmou que seu pai não é fiel com as mulheres





Wanessa Camargo expôs o próprio pai ao participar, na noite dessa segunda-feira (4), do De Frente Com Blogueirinha. Na entrevista, a cantora foi questionada sobre diversos assuntos, mas um deles que viralizou foi a própria artista que soltou: ela revelou a infidelidade sexual do pai, Zezé Di Camargo, e fez algumas ressalvas.





A princípio, logo no início do programa, Blogueirinha quis saber como era a relação entre Wanessa e seu pai. "A gente não briga, a gente discorda. É porque meu pai é um leonino diferente. Ele é muito legal, trabalhador. Ele é fiel", disse a artista antes de interromper a própria fala. "Não, fiel não é", corrigiu a si mesma, caindo na risada.

A famosa, então, quis se explicar após a afirmação sobre Zezé. "Quer dizer, é fiel com os amigos, enquanto pessoa. É uma pessoa com caráter, que é o mais importante. Agora, na parte sexual, não. A gente tem que separar", argumentou Camargo. Veja:

A conversa prosseguiu e, em dado momento, Blogueirinha questionou sobre a amizade de Wanessa com Sandy. Recentemente as duas estiveram juntas na parceria musical "Leve", lançado este ano pela filha de Xororó no projeto "Nós, Voz Eles 2".

"Eu e a Sandy, a gente começou uma relação depois que a gente virou mãe. Ela teve o Theo e eu estava tendo o João, na mesma época. Acho que eles têm um mês de diferença. [...] A nossa amizade foi crescendo e aí ano passado, naquele momento onde eu estava me separando, a mídia inteira me 'casquetando', me julgando, ela vem e fala: 'Amiga, vamos fazer essa música'", contou, ressaltando o verso "reaprendendo a ser leve".

Quando o assunto foi seu ex-marido, o empreendedor Marcos Buaiz, com quem teve José Marcus e João Francisco, Wanessa contou que a decisão de se separar partiu dela.

"Foi muito doloroso, porque eu tenho muito carinho pelo pai dos meus filhos, eu tenho muita gratidão, mas eu precisava me encontrar, me buscar", disse.

"'Não Devo Nada' fala, justamente, desse julgamento de quando a gente se separa, e é uma decisão nossa. A gente ouve muito 'mas o que ela fez?', 'aconteceu isso?'... Então eu ouvia muito julgamento", constou ela, sobre o período do divórcio.

