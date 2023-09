Divulgação Em visita ao Uruguai Renata Frisson, a Mulher Melão, foi convidada a conhecer o estádio do Peñarol

Renata Frisson, a Mulher Melão, recebeu um convite pra lá de exclusivo nessa segunda-feira (4): a presidência do clube Peñarol abriu as portas do estádio especialmente para a brasileira conhecer. A modelo visita o Uruguai para divulgar seu e-book de práticas sexuais em espanhol, e com a supreendente oportunidade, aproveitou a ocasião para tirar vários cliques no local.







Número 1 na plataforma de conteúdos adultos OnlyFans no Brasil, Renata explorou os diversos cantos do estádio sensualizando com a camiseta do time. Em sua visita ao local, a modelo teve a oportunidade de conhecer o vestiário da equipe titular, camarotes, além de todos os bastidores.

Confira alguns cliques de Melão na visita exclusiva:

Divulgação Mulher Melão sensualiza no estádio do Peñarol





Melão, que já havia destacado seu encantamento pelo goleador Matias Arezo, descreve suas expectativas. "Já estou tensa diante da possibilidade de uma partida na Libertadores entre Flamengo e Peñarol. Amo Arrascaeta e agora estou encantada com Matias Arezo!", divertiu-se.

E acrescentou um requisito especial do atleta que chamou a sua atenção. "Ele é metedor de gol, eu adoro goleador, me deixa louca!", declarou. No entanto, a famosa destaca que não teve a oportunidade de vê-lo durante a sua estadia no país. "Infelizmente não o conheci pessoalmente, só faltou isso pra ser uma viagem perfeita", pontuou.

Divulgação Mulher Melão sensualiza no estádio do Peñarol





* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho