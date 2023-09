Reprodução Vinny emplacou grandes hits nos anos 1990





Dono dos hits Heloísa, Mexe a Cadeira e Shake Boom, ambos emplacados nos anos 1990, Vinny avalia que passou por "uma espécie de morte" da carreira no início dos anos 2000. O cantor entrou em declínio, foi sumindo dos palcos, das paradas e dos programas de TV, onde batia ponto quando viveu o auge. Hoje, aos 58 anos, ele detalha o processo:





"Você vê teu público diminuindo, a quantidade de shows diminuindo... Você vê tudo diminuindo. É uma espécie de morte. Todos nos vamos passar por um espécie de morte, mesmo que biológica. O que não quer dizer que você precise morrer. Você pode se reinventar, pode refazer sua vida. Eu nunca me assustei porque eu previa isso. Eu sei que isso é assim", relatou o artista no canal do músico Mateus Starling, no YouTube.

Após o auge do sucesso, Vinny seguiu com sua carreia na música, lançou outros discos, e se dedicou a estudar Filosofia, Ciências Sociais e Psicanálise. Durante todo esse tempo, o cantor não se deixou abalar pela pressão de emplacar um novo hit.

"A quantidade de vezes que eu ouvi alguém falar 'mexe a cadeira' é a mesma quantidade de vezes que vieram me perguntar quando eu ia fazer um novo 'mexe a cadeira'. Nunca mais", pontuou.

"Aquilo foi uma conjunção de coisas, de fatores, e fazia parte de um momento. Hoje se eu fizer algo parecido seria no mínimo ridículo, como se eu estivesse tentando recuperar algo que tive um dia. A onda passou, a vida continua", disse.