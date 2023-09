Reprodução/Youtube Tiago Ramos chegou alterado para participar do Chupim, na Metropolitana





Tiago Ramos chegou completamente bêbado e alterado na rádio Metropolitana na noite desta segunda-feira (4), para participar do programa Chupim. Sem conseguir falar direito, com a atenção completamente desviada e de óculos escuros para esconder os olhos fundos, o ex-namorado de Nadine Gonçalves aprontou algumas nos bastidores.







Mas ao contrário de seu temperamento explosivo bem explícito em A Fazenda 14, Tiago se mostrou um bêbado bem humorado. Fez muitas graças e alguns pedidos sem noção. Mas o agravante é que ele chegou todo sujo e precisou usar uma camiseta da rádio, pois a roupa que vestia estava imunda e impossível de aparecer naquele estado ao vivo.

Como vimos no reality show da Record, Tiago nunca teve uma eloquência bem elaborada, mas no Chupim ele deixou evidente sua dificuldade em conversar. Com falas perdidas, inacabadas e sem conseguir se concentrar nas perguntas que os apresentadores fizeram, ele não escondeu seu estado de espírito.



A coluna apurou que a equipe da produção ficou em alerta assim que o ex-padrasto de Neymar chegou na rádio. Justamente por ter um histórico de descontrole ao consumir álcool, todos se posicionaram para evitar que uma situação catastrófica acontecesse. Mas, por sorte, ele não expôs seu lado agressivo.

Dentro do estúdio, Tiago entrou de óculos escuros para esconder os olhos profundos. Visivelmente bêbado, sua condição foi exposta pelo apresentador Marcelo Barbur, o Beby, que chegou a fazer uma piada quando a produção lhe entregou uma nova caneca com água, mas sugeriu que o líquido fosse uma bebida alcoólica, provocando risos entre todos.

Na entrevista, inevitavelmente o nome de Neymar foi citado, e também o de Nadine Gonçalves, mãe do jogador, com quem Tiago teve um relacionamento conturbado, que foi caso de polícia e hospital. O ex-Fazenda ainda foi taxativo ao afirmar que nunca contratou nenhum pai de santo para fazer qualquer tipo de magia para enfeitiçar sua ex-namorada.

"Nem precisei fazer [magia], porque ela me ama até hoje. Você acha que eu ia pagar R$ 200 mil para fazer amarração [do amor] para a Nadine? Eu não precisei fazer amarração, só precisa ter eu do lado", afirmou o rapaz.

Na entrevista, ele também expôs Dayane Bezerra, irmã de Deolane, e afirmou que deu um fora nela e na mãe da viúva de MC Kevin, Solange Bezerra. Segundo Tiago, Dayane tentou armar uma emboscada para expor ele na internet, mas não conseguiu.

Na reta final da entrevista, Tiago admitiu que tinha chegado bêbado na rádio. Os apresentadores questionaram sobre o fato dele se alterar em A Fazenda 14, ele disse que estava alcoolizado no dia em que chegou no hotel do pré-confinamento. "Que nem hoje", disse ele, afirmando que havia bebido antes de entrar no ar.