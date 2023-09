Divulgação Produtores de A Roda Do Tempo comentam sobre efeitos especiais no longa

A segunda temporada de A Roda do Tempo estreou no Prime Video na última sexta-feira (1º) com batalhas épicas em um mundo mais obscuro . Nos três primeiros episódios da saga é perceptível que o atrativo visual marca o retorno da trama. Sustentada por uma preocupação maior, no primeiro ano de sua transmissão, em 2021, a série de fantasia dos livros de Robert Jordan e Brandon Sanderson recebeu críticas sobre os efeitos especiais, que deixaram a desejar no visual do Poder Único, por exemplo, um elemento da trama.



Com linhas finas e incolores, o atributo visual pouco inspirador frustou as expectativas dos que aguardam um espetáculo à parte. Diante disso, em entrevista exclusiva à coluna, nossa equipe questionou como os produtores têm lidado com os comentários acerca dos efeitos especiais.

"Definitivamente estávamos cientes dos comentários e temos uma equipe diferente, não por nada recente além do fato. Tivemos uma mudança de equipe na frente de efeitos visuais e vimos que eles fizeram um trabalho fenomenal. Eles estão realmente trabalhando com os atores de maneira muito sensível", disse Marigo Kehoe, produtora executiva de A Roda do Tempo.

O também produtor Holger Reibiger acrescentou sobre a preocupação da equipe com o aspecto visual da série. "Muita preparação com o nosso show runner, nosso coordenador de dublês... O figurino também é uma grande parte disso. É um processo longo. A 2ª temporada tem muitas batalhas, então estávamos bastante ocupados com isso", disse.

Sanaa Hamri, produtora de criadora da série, explicou que a equipe realmente se concentrou em se inclinar para a elaboração dos efeitos do Poder Único. "Me certifico de que na hora de criar as tomadas a gente realmente colabore com os efeitos visuais e fale sobre: 'Ok. Estas são as cores que precisamos? Precisamos adicionar mais luz? Precisamos adicionar mais interação?'. Não fazemos isso só na preparação, mas quando estamos no set."

E explicou: "Temos tantos efeitos diferentes na segunda temporada porque na primeira foi realmente sobre aprender quem são os personagens, sabe? Então quando houve efeito espeical foi somente para um momento específico", afirmou.



Sobre as exigências do público e como Sanaa percebe a audiência atual, a cienasta afirmou que quando está produzindo um longa, apenas se concentra na arte daquilo com a esperança de que o público vá gostar.

"Eu realmente não tentei ler os comentários. Eu sei que com a geração das mídias sociais vocês estão sempre comentando e tal, mas acho que é realmente fundamental ser claro como artista para se concentrar em seu trabalho para servir os personagens e as histórias. Qualquer outra coisa realmente não importa neste momento, mas a questão de atender de forma autêntica e verdadeira. Essa tem sido minha visão", pontuou.

A trama

A Roda do Tempo, portanto, volta ao foco após um intervalo de dois anos entre as temporadas em uma história convincente.

A narrativa é ambientada em um mundo onde a magia existe, mas apenas mulheres podem usá-la. A história segue Moiraine (Rosamundo Pike), que compõe a influente organização feminina Aes Sedai e embarca em uma perigosa jornada com cinco jovens homens e mulheres em busca do Dragão Renascido, um ser incrivelmente poderoso.

A mulher acredita que um deles pode ser a reencarnação do indivíduo, a quem as profecias dizem que salvará a humanidade ou a destruirá. A narrativa baseia-se em elementos da cultura e filosofia europeias e asiáticas, especialmente a natureza cíclica do tempo com base no budismo e no hinduísmo.

E é nessa segunda temporada da trama que o público descobre qual jovem é o Dragão Renascido. E então, um exército de mulheres poderosas deve contar com seu poder crescente e loucura invasora para proteger o indivíduo. A reviravolta segue à medida em que a roda gira.





* Texto de Lívia Carvalho

