Reprodução/Instagram A artesã entrou com um processo por danos morais e materiais

A coach Maíra Cardi ganhou mais um processo para sua coleção. Desta vez, o motivo é um dos cursos que ela vende. A artesã Meyre Silva entrou na Justiça contra a ex-mulher de Arthur Aguiar por danos morais e materiais, afirmando que foi influenciada pela empresária a investir em cursos que não lhe deram retorno.



A artesã relatou que se identificou com histórias compartilhadas pela coach em fevereiro de 2021, quando Maíra deu detalhes de seu relacionamento abusivo, traições e emagrecimento.

Com isso, Maíra passou a publicar mais sobre Deus e realizar lives em suas redes sociais durante a madrugada, sendo essas direcionadas ao público cristão. Já em maio, a empresária lançou um treinamento que prometia "ensinar mulheres a ganharem muito dinheiro".

Como fã e seguidora, Meyre assinou o curso que tinha como pretexto "ajudar mulheres fragilizadas e agradecer a Deus pelo que Ele fez em suas vidas". Ainda nas divulgações, Maíra prometeu que as mesmas conseguiriam retorno financeiro no primeiro mês, além de brindes como curso de marketing digital e certificados.

Se aproveitando dos seguidores, a coach usou sua influência e poder persuasivo para ofertar o treinamento, prometendo parceria e representação comercial. De acordo com Meyre, a influenciadora afirmou que os lucros seriam entre R$ 250 a R$ 100 mil.

Para isso, desembolsou R$ 829,80, valor a ser pago para ter acesso aos cursos. Mesmo com dificuldades financeiras, a artesã tinha esperança de alcançar sua independência neste quesito.

Ao iniciar o treinamento, percebeu serem estratégias básicas de marketing que poderiam ser encontradas gratuitamente na internet, com conteúdos superficiais e mal elaboradas. Como o mesmo não correspondia ao valor, Meyre se sentiu enganada e recorreu à Justiça, cobrando perdas de lucros cessantes, danos materiais e morais, totalizando um pedido de R$ 252.329,80. O processo foi aberto no dia 27 de junho deste ano e corre na 10ª Vara Cível de São Paulo.

Já Maíra foi notificada sobre o processo e apresentou sua contestação na última segunda-feira (4). De acordo com ela, as informações apresentadas pela seguidora foram distorcidas. Veja a nota completa:

"Se trata de um curso de 18 horas, no qual foi entregue uma capacitação de analista comportamental, cujo objetivo foi trabalhar a inteligência emocional, análise comportamental, ensinando as alunas como ter foco e disciplina, trabalhar foco e autoconfiança, como tirar seus sonhos do papel e trazê-los para a felicidade", escreveu.

De acordo com a coach, foram entregues "certificados de conclusão de curso de analista comportamental, bem como de inteligência emocional", e que Meyre lhe enviou uma mensagem perguntando onde poderia imprimir os documentos.

Em sua versão, Maíra ressaltou que o curso foi devidamente entregue e "foi um sucesso, contendo depoimentos dos participantes extremamente satisfeitos". Além disso, deixou claro que o curso de marketing digital era um bônus do pacote, e que isso não garantia que os participantes teriam clientes. "É da responsabilidade do aluno", explicou.

Por fim, a empresária afirmou que outras pessoas conseguiram comissões com a venda dos cursos, e que uma de suas seguidoras teria reembolsado R$ 104 mil. "Não existe qualquer mentira no programa de afiliação", defendeu. Para ela, a seguidora busca enriquecimento ilícito e pediu improcedência do processo movido pela artesã.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko