Divulgação A bailarina recebeu o presente da cidade de Ipanema

A bailarina Theila Sabrina ganhou um grande presente de sua cidade natal. Na próxima quinta-feira (6), Theila receberá o mérito de "Ipanemense Ilustre", entregue pela prefeitura de sua cidade natal, Ipanema, em Minas Gerais.



A homenagem chamada "Comenda José Pedro de Alcântara" é concedida aos cidadãos que ganharam notoriedade fora da cidade e a representam com ações e posições sociais bem-sucedidas.

"Nossa, eu fiquei feliz demais com esse convite! Ser reconhecida pela minha cidade natal é de uma alegria enorme", ela afirma. "Hoje eu moro em Feira de Santana, na Bahia, mas Ipanema vive no meu coração. É sempre uma delícia voltar pra minha terra", apontou Theila.

A bailarina é mãe de Yasmin, de 12 anos, e de Arthur, de 7, e está no meio artístico desde sua juventude. Desde sua infância, dançou em eventos escolares e, aos 14 anos, começou a trabalhar com bandas regionais em Ipanema. Depois de dois anos, foi para São Paulo, e alavancou sua carreira.

Foi a primeira "Garota Ipanema", modelo em eventos como Fórmula 1, fez parte do ballet do programa Legendários e Hora do Faro. Além disso, fez parte do time de dançarinas de Frank Aguiar e Aviões do Forró, e atualmente compõe a equipe de ballet dos shows de Wesley Safadão.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko