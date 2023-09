Dora Figueiredo

No vídeo em que conta sobre a decisão, Dora explica que após compartilhar com os seguidores que iria sair deste apartamento, os problemas começaram a aparecer. Além de goteiras e ar condicionado, a youtuber recebeu uma notificação judicial de seu condomínio ao colocar um ofurô no segundo andar do imóvel. Apesar de ter ouvido da equipe de obras que isso poderia ser feito, Dora foi informada posteriormente pela administradora do condomínio que não poderia, já que o peso da instalação traria riscos de danificar a estrutura, e seu descontentamento com o apartamento só aumentou.