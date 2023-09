Reprodução/Instagram O caso do apresentador tornou-se parte de uma campanha do governo

O apresentador Fausto Silva e seus familiares fazem parte de uma nova campanha do Ministério da Saúde, do governo Lula, para estimular a doação de órgãos. A ação está vinculada ao Setembro Verde, movimento que incentiva a doação de tecidos e órgãos no Brasil ao longo deste mês.

No último dia 27, Faustão passou por um transplante de coração e o caso tornou-se um dos mais comentados nas últimas semanas. Já uma semana depois, o Ministério da Saúde e o filho do comunicador, João Guilherme Silva, publicaram um vídeo nas redes sociais contando mais sobre a parceria.

Na publicação, João aparece ao lado dos irmãos, Lara e Rodrigo, e da mãe, Luciana Cardoso. O slogan da campanha é: "Doe uma segunda chance, doe órgãos". Na legenda, explicaram mais sobre a relação da campanha com o apresentador.

"Uma família disse sim para a doação de órgãos, e esse ato de generosidade salvou a vida de Fausto Silva. Neste vídeo, compartilhamos com vocês uma mensagem de agradecimento e incentivo à doação feita pela família do apresentador. A esperança de uma segunda chance depende de você. Deixe explícita sua vontade de ser um doador. Assim você pode salvar a vida de quem precisa", escreveram.

No vídeo, Luciana aparece dizendo: "Somos a família do apresentador Fausto Silva". "Primeiro, a gente queria agradecer às inúmeras mensagens carinhosas, pelas orações que a gente recebeu. Muito obrigada, vocês não imaginam o que isso significa, obrigada do fundo do nosso coração", continuou Lara.

"Setembro é o mês da conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos no Brasil. É o setembro verde", explicou Luciana. "Numa situação como essa, tanto pra família quanto pro paciente, é necessário uma união do Brasil inteiro em prol da doação de órgãos", complementou Rodrigo.

"Órgãos não vão para o céu. Eles têm uma segunda missão aqui na Terra", reforçou João. Estas frases estampam camisetas verdes, que os quatro usam no vídeo. "Doe órgãos, doe vida", concluiu Luciana.