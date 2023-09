Reprodução/RecordTV Viúva se emociona ao contar como era Fábio, doador do novo coração de Faustão

Viúva e amigos de Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol de várzea que morreu no dia 26 vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), relataram como era o doador do coração de Fausto Silva em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record. O transplante do apresentador, considerado bem-sucedido, foi graças à generosidade e consciência da esposa do atleta, Jaqueline Boneti, que decidiu por manter vivo o coração do marido e dar uma nova chance de vida ao veterano.







Fábio sonhava em ser atleta profissional e chegou a fazer testes em grandes times, como o Palmeiras. O pedreiro estava trabalhando quando passou mal e, sem conseguir pedir ajuda, teria ficado durante toda a noite sozinho no local, um apartamento em Santos. O irmão, Flávio, disse que quando o encontraram de manhã ele ainda estava consciente: "Ele não falava. Tentaram alimentar ele, mas a enfermeira disse que tinha dado AVC", contou sobre o moço, que após ser internado se comunicava com muito esforço apenas com o corpo.

Em outro hospital, a 80 km de distância, estava Faustão, que foi internado no início de agosto após uma insuficiência cardíaca. O veterano de 73 anos só sairia de lá depois de um transplante de coração.

Fábio, um paulistano criado no litoral, trabalhava em construção civil como azulejista e, nas horas vagas, tinha um hobby: praticar exercícios e cuidar da saúde. Conhecido como "esquerdinha" pela população de Mongaguá, litoral de São Paulo, Fábio conquistou títulos, medalhas, além de ter sido capoeirista, ter composto um grupo de forró e ter um amor pelo surfe. O moço também tinha o sonho de se tornar pai.

No sábado (26), menos de 24h depois de uma cirurgia no crânio os médicos constaram infarto cerebral não especificado. Jaqueline conta porque decidiu doar 8 órgãos de Fábio: "Porque eu sou mãe e eu imaginei uma mãe rindo, mesmo comigo chorando", disse emocionada. No dia seguinte uma grande equipe médica se reuniu, por cerca de 5 horas, para a retirada dos órgãos.

O apresentador Fausto Silva recebeu o coração do doador no domingo (27). O veterano ocupava o segundo lugar na fila de espera, segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

* Texto de Lívia Carvalho

