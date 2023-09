Reprodução/Instagram A dançarina Mileide Guedes ficou desaparecida no Rio de Janeiro

Dançarina da cantora Iza, Mileide Guedes reapareceu na marugada desta segunda-feira (4) após sumir no final de semana. A moça havia partido de Brasília com destino ao Rio na última quinta-feira (31) para participar de ensaios. A profissional se apresenta com a artista no The Town, em São Paulo, no dia 10.



Mileide foi à 12ª DP, em Copacabana, com um amigo nesta segunda-feira. Em depoimento, ele disse que era a pessoa que receberia a moça em sua casa, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital. No entanto, desde a última sexta-feira ele não conseguiu mais contato com a dançarina e recebeu a informação de que ela havia sofrido algo em Madureira, na Zona Norte, onde estava.





A moça foi, então, levada para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte, para receber atendimento. O amigo disse que não sabia o que havia acontecido com Mileide. Às 23h deste domingo, ele foi informado que a dançarina fora vista em Copacabana, onde ele foi para fazer buscas.

Quando passava de carro pelo Posto 1, no Leme, o amigo viu Mileide sentada, sozinha, num banco na orla. Os dois compraram um lanche e foram para o Hospital Copa D'Or, onde a moça foi atendida. De acordo com o depoimento, ela estava num estado de surto.



A polícia declarou que Mileide já fez contato com parentes. Um deles seguiu para o Rio para encontrá-la. As investigações continuam para saber o que aconteceu com a dançarina.

No final de semana, família e amigos de Mileide se mobilizaram nas redes sociais para obter notícias sobre ela. De acordo com um comunicado divulgado pelos parentes, a dançarina teria ido para o Salgado Filho após sofrer um assalto, quando teria sido agredida e baleada.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho