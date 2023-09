Reprodução/Instagram Bruno Tálamo entrega que tem dois amigos de contratos assinados com A Fazenda 15





Bruno Tálamo deixou escapar que tem dois amigos de contratos assinados com A Fazenda 15. Durante sua participação no Aquecendo o Feno, programa comandado por Lucas Selfie nas redes sociais oficiais do reality da Record, o jornalista falou mais do que deveria e teve que fazer um esforço enorme para não entregar as identidades dos rapazes. Mas como a coluna não tem que fazer mistério algum, te contamos agora quem são eles.







Durante a conversa com Selfie, Tálamo disse que irá torcer para seus amigos na nova temporada do reality show, e o apresentador o provocou para relvelar as identidades deles. "Não posso, senão eu prejudico os amigos", afirmou ele, acrescentando que são dois homens. "São dois amigos, [com contratos] assinados."

Selfie pressionou Tálamo, que acabou entregando que os dois amigos já participaram de outros realities com ele. Vale lembrar que o jornalista esteve em A Fazenda 14 e recentemente em A Grande Conquista. "A gente se vê sempre", enfatizou.

Agora, vamos aos nomes dos amigos de Bruno Tálamo: Shayan Haghbin e Erick Ricarte. Os dois foram aliados do jornalista em suas passagens pelos realities da Record. E ambos estarão no Paiol de A Fazenda 15.

A coluna chegou a antecipar que Erick Ricarte contratou um exército de 40 pessoas para ajudá-lo a subir para a sede, já que irá concorrer com outros quatro homens a duas vagas no jogo. Neste ano, o Paiol contará com dez participantes, e Rodrigo Carelli informou que quatro deles serão integrados ao elenco principal.

Shayan ganhou uma segunda chance da Record após a direção avaliar que sua expulsão de A Fazenda 14 foi injusta. Ele, inclusive, iria participar de A Grande Conquista, mas desistiu quando soube que Tiago Ramos também estava em negociação com a emissora para participar do programa.

Assista ao momento em que Bruno Tálamo diz que seus amigos já assinaram contrato com A Fazenda 15: