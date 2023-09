Reprodução/Instagram Bruno Tálamo assinou novo contrato com a Record por conta de A Fazenda 15





Após emendar dois reality shows na Record, Bruno Tálamo está prestes a se aventurar pela terceira vez no gênero, agora em A Fazenda 15. Mas calma que desta vez o jornalista não estará entre os confinados do programa liderado por Adriane Galisteu para disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele passa a integrar o elenco que fará a cobertura digital da competição.





A coluna apurou que Tálamo irá reforçar o time do Link Podcast, exibido nas redes sociais da emissora. Ele será o responsável por trazer as informações do que está rolando na casa, bastidores, atualizações sobre os jogos e também fará apurações de detalhes que serão explorados ao longo da temporada.

Este é o retorno de Bruno Tálamo ao Jornalismo. Ele havia pedido demissão do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, no ano passado para integrar o elenco de A Fazenda 14, de onde acabou sendo o primeiro eliminado. Neste ano, recebeu uma nova oportunidade da emissora, e foi escalado para a primeira temporada de A Grande Conquista, onde teve uma maior projeção.





Desde que passou a participar dos realities da Record, Tálamo tem conversado com os diretores de diversas áreas da emissora, desde o Entretenimento ao Jornalismo, em busca de sua recolocação no mercado. E agora conseguiu essa oportunidade. A estreia ocorrerá em breve.

Além dele, quem também irá reforçar a cobertura no mesmo canal é Cíntia Lima, amiga de Tálamo desde os tempos em que atuaram juntos no programa de Sonia Abrão. A jornalista tem participado com regularidade do Manhã do Ronnie, na RedeTV!, e se dividirá na função de entrevistadora do podcast.

Cíntia ganhou projeção na TV após atuar por quase duas décadas ao lado de Sonia Abrão. Em 2020, ela aceitou o convite de Catia Fonseca e se mudou para a Band, integrando o Melhor da Tarde, mas ficou lá até o início do ano passado e pediu as contas para se dedicar a projetos na internet.

Ao contrário de Bruno, Cíntia já iniciou seu expediente no programa. O jornalista deverá fazer suas primeiras entradas na próxima semana, quando iniciar o esquenta para o reality show.

A Fazenda 15 estreia em 19 de setembro, e contará com um total de 28 participantes, sendo que 18 começam na sede, e 10 no Paiol. Deste grupo menor, apenas quatro serão escolhidos pelo público para ganhar uma chance de integrar o confinamento principal e concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão.