Reprodução/SBT Dudu Camargo no comando do Primeiro Impacto; agora ele irá trabalhar na Astral TV





Dudu Camargo resolveu dar uma repaginada no visual para sua reestreia na TV. O ex-pupilo de Silvio Santos decidiu tirar a barba e o bigode, deixou o cabelo crescer, comprou um terninho mais alinhdo e gravou o piloto de seu novo programa na última sexta-feira (1º). Fontes da coluna acompanharam a passagem do rapaz pelo estúdio e mostramos agora para você com exclusividade.







A partir desta segunda-feira (4), ele apresentará o Alerta News, na Astral TV, um canal recém-lançado que opera em São Paulo e em Campinas. O noticiário irá ao ar diariamente, às 22h, e terá uma pegada completamente diferente.

Astral TV Dudu Camargo no cenário do Alerta News, programa da Astral TV





Edu Scarfon, CEO do canal, revelou à coluna que o telejornal terá uma pegada diferente. Em vez de apostar no tom policialesco, ao qual Dudu Camargo estava acostumado a explorar em seus anos no SBT, o Alerta News trará informações mais leves, para estarem alinhadas com o editorial do canal, que tem uma proposta voltada ao bem-estar e à espiritualidade.

Em seu piloto, Dudu abordou algumas notícias do universo das celebridades. Uma das pautas foi o casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro, enaltecendo a grandiosidade da celebração. Até mesmo o tom de voz do apresentador e seu ritmo de leitura estavam diferentes dos empregados em sua passagem pelo Primeiro Impacto.

A coluna também mostrou aqui em primeira mão o cenário do novo telejornal. Dudu terá recursos menores que no SBT, mas o espaço foi pensado com carinho para acomodar o rapaz. Aliás, a Astral TV tem apostado no sucesso do apresentador e no novo formato para expandir ainda mais sua projeção no mercado.

A polêmica saída de Dudu Camargo do SBT

Dudu Camargo foi demitido do SBT em junho após quase sete anos como um dos comandantes do policialesco Primeiro Impacto. A decisão foi de Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora e filha de Silvio Santos

Camargo estava afastado da emissora desde abril para cumprir férias vencidas e, em maio, foi condenado por importunação sexual à cantora Simony. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e foi sentenciado a pagar R$ 30 mil à artista por uma representação judicial de 2020. Na ocasião, ele havia apalpado o corpo da vítima ao vivo na Rede TV!.

Nos bastidores da emissora de Silvio, Dudu jamais foi querido por causa de atitudes consideradas pouco profissionais. Durante uma entrevista em abril, ele ainda pediu um convite para o reality A Fazenda, da Record. Na época, o jovem disse ter a impressão de que o SBT o demitiria em breve. O contrato dele acabaria neste ano.

Vale lembrar que, recentemente, Dudu deu um vexame ao fazer fezes no camarim e ter escondido a toalha que usou para se limpar ali mesmo atrás do microondas. Funcionários encontraram a toalha no camarim e a direção do SBT começou uma investigação sobre o ocorrido. O episódio teria sido filmado pelas câmeras de segurança e, então, o apresentador foi demitido.

Dudu Camargo assumiu o programa Primeiro Impacto em 2016, com apenas 18 anos. À época, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP), com o apoio da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), lançou uma nota condenando a contratação de Camargo, que afastou jornalistas do noticiário.