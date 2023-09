Reprodução Post Malone ao lado do amigo brasileiro, o empresário Diego Aguiar





Diego Aguiar é amigo pessoal de Post Malone, sempre está com o astro em suas vindas ao Brasil e até em rolês internacionais. Mas nesta sexta-feira (1º), o empresário, que está acostumado a frequentar festas badaladas, acabou surpreendido por uma tentativa de furto em seu apartamento enquanto acompanhava o astro no show de Curitiba, Paraná.





"Estou em Curitiba pro show do Post Malone e estou seguindo a turnê com ele, vou pra São Paulo depois, e o pessoal do meu prédio acabou de ligar falando que um rapaz alugou um apartamento no meu prédio há dois dias, sabendo que eu viajei. Hoje ele desceu as escadas e tentou entrar no meu apartamento", relatou.

Aguiar conta que a moça responsável pela limpeza de seu apartamento, que fica no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, percebeu uma movimentação estranha e chamou a segurança do condomínio, que constatou a tentativa de invasão através das câmeras de segurança.

"O segurança, quando subiu no elevador o cara meio que se ligou e desceu correndo por outro elevador. Conseguiu fugir!", lamentou o empresário. A tentativa de crime ocorreu por volta das 16h30 e Diego Aguiar acionou a polícia, que está investigando o caso.

Confira imagens e vídeos do sistema de segurança do prédio em que o empresário mora no Rio de Janeiro:

Amigo brasileiro de Post Malone sofre tentativa de assalto em sua residência pic.twitter.com/OZlmq5XFOx — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) September 1, 2023