Reprodução/Instagram O ator dançou horrores com a apresentadora

Nesta sexta-feira (1), o ator Jack Duarte, que interpretou Tomás Goycoléa em Rebelde, esteve no programa Fofocalizando, do SBT, e se encantou pela apresentadora Helen Ganzarolli. "As mulheres do Brasil são muito bonitas", disse ele, referindo-se à queridinha de Silvio Santos.



Após questionar se ele estava solteiro, Jack esclareceu que sim e deu uma bela cantada na Helen: "Sim, estou. Seus olhos são muito preciosos", disparou.

A apresentadora ficou claramente sem jeito, mas ainda deu uma investida. "Os seus também são lindos", declarou. O artista continuou com as cantadas e demonstrou bastante interesse na apresentadora, aproveitando para questionar a idade dela.

Chris Flores percebeu o clima e colocou os dois sentados um ao lado do outro, e Jack novamente não perdeu a oportunidade. "As mulheres do Brasil são muito bonitas e que para conquistar seu coração precisa ter bom humor", disse.

A intimidade foi tanta que o interprete de Tomás ficou se atracando em Helen, inclusive rebolando grudado nela. Os dois dançaram ao som de Bola Aê, Brisa Aê, de Kevin O Chris e Dennis DJ. Neste momento, o ator a agarrou pela cintura e começou a fazer uma dança desengonçada, encoxando a apresentadora. Veja:

O Tomás de Rebelde se atracando com a Hellen Ganzarolli. 😂 #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/TBm2yH6cNs — Luiz Ricardo (@excentricko) September 1, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko