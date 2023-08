Reprodução Leonardo Miggiorin decidiu abrir o jogo e falar sobre sua verdadeira sexualidade













Leonardo Miggiorin, o astro de Mulheres Apaixonadas que está no ar atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, decidiu voltar atrás sobre sua sexualidade. O ator, que declarou ser bissexual no ano passado, agora afirma ser gay e diz ter orgulho de viver como realmente é. "Não quero ficar a cada entrevista mudando de letra. E estou, sim, disposto a dizer que sou gay e está tudo certo. É esse o meu posicionamento e a minha experiência agora. E não tenho nada a esclarecer, porque não acho necessário", disse ao Gshow.











Miggiorin está namorando o diretor comercial e produtor João Victor Amado, com quem troca declarações de amor nas redes sociais. O famoso acredita que ainda existe muito a questão de querer rotular as pessoas de acordo com suas identidades e sexualidades na sociedade.



"Acho que os rótulos são limitantes e geram uma polêmica desnecessária. Já tive experiências com homens e com mulheres, e a minha conversa com meus pais foi essa desde o início. Não estou preocupado com qual prateleira vão me colocar, mas parece que a gente precisa se encaixar, né? Então, preciso me limitar, porque pode acontecer uma enxurrada de comentários a partir disso. E se eu namoro um homem hoje, sou gay", declarou.

E prosseguiu: "O processo de me autorizar foi inevitável. Era perder tudo ou começar a me permitir. Foi um processo de libertação e de reconstrução da autoestima. Porque, quando você cresce de uma forma fragmentada, não me permitia mostrar determinados aspectos da minha vida. E isso ficou arraigado na minha cabeça e não conseguia olhar", afirmou.

O trabalho mais recente de Leonardo na emissora foi na segunda temporada da série Vicky e a Musa, que tem previsão de estreia para dezembro no Globoplay. O ator ainda conta que se sente mais tranquilo pessoal e profissionalmente, por não ter mais que esconder sua verdade.



"Me sinto mais autêntico e contando a minha verdadeira história, sendo saudável. É libertador. Dá medo de não trabalhar mais publicamente e acho que, sim, esse sempre foi meu maior medo. Me anular por completo esperando um convite de trabalho. E isso não é saudável. Esperar a vida inteira, me escondendo, por uma questão que não é por aí. Não dá mais para ser assim", finalizou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho