Reprodução/Meio Norte A mulher desmaiou ao ver seu filho com quem nunca teve contato

Durante o Programa da Tarde, da Meio Norte, emissora sediada em Teresina (PI), uma mulher chamada Maria Antônia desmaiou ao vivo ao reencontrar seu filho James Kleiton, após 34 anos. O programa havia prometido que ela iria viajar ao encontro do filho, mas ele estava escondido logo atrás dela.

O apresentador Erlan Bastos mostrou a surpresa na atração. Inicialmente, ele disse que o programa pagaria as passagens para ela encontrar o rapaz em Santa Catarina, onde mora atualmente. O que ela não sabia era que tudo não passava de um plano para surpreendê-la.

Maria Antônia ficou tão impressionada ao ficar de cara com o filho, de quem foi separada há 34 anos, ainda na maternidade. Sua única reação foi desmaiar logo que tocou em James Kleiton. A moça caiu com tudo no chão e assustou todos do local: "Ô Meu Deus", gritou aos prantos.

Nas redes sociais, o caso já virou um grande meme e internautas comentaram sobre o ocorrido. "Eu fiquei nervoso só de ver", escreveu um dos usuários do Twitter.

