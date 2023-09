Reprodução/SBT O cenário em que o apresentador estará todos os dias já foi revelado

Dudu Camargo está prestes a voltar à TV. Demitido em junho do SBT após uma passagem bastante conturbada nos bastidores do Jornalismo da emissora, ele foi contratado recentemente pela recém-lançada Astral TV, onde irá comandar um noticiário diário na faixa noturna, chamado Alerta News.





E o cenário da atração já está definido. Como você vê na imagem abaixo, ele contará com um espaço simples, porém suficiente para executar seu trabalho. O ambiente conta com um fundo que simboliza o planeta Terra e um telão, onde serão exibidas as imagens das reportagens que irão ilustrar o noticiário.

Reprodução Veja as primeiras imagens de cenário do programa

Ricardo Tofanello é o diretor artístico da Astral TV e está por trás do programa comandado por Dudu Camargo. O mesmo encabeçou a volta do pupilo de Silvio Santos as telinhas, e foi responsável pela sua contratação.

A polêmica saída de Dudu Camargo do SBT

Dudu Camargo foi demitido do SBT em junho após quase sete anos como um dos comandantes do policialesco Primeiro Impacto. A decisão foi de Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora e filha de Silvio Santos

Camargo estava afastado da emissora desde abril para cumprir férias vencidas e, em maio, foi condenado por importunação sexual à cantora Simony. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e foi sentenciado a pagar R$ 30 mil à artista por uma representação judicial de 2020. Na ocasião, ele havia apalpado o corpo da artista ao vivo na Rede TV!

Nos bastidores da emissora de Silvio, Dudu jamais foi querido por causa de atitudes consideradas pouco profissionais. Durante uma entrevista em abril, ele ainda pediu um convite para o reality A Fazenda, da Record. Na época, o jovem disse ter a impressão de que o SBT o demitiria em breve. O contrato dele acabaria neste ano.

Vale lembrar que, recentemente, Dudu deu um vexame ao fazer fezes no camarim e ter escondido a toalha que usou para se limpar ali mesmo atrás do microondas. Funcionários encontraram a toalha no camarim e a direção do SBT começou uma investigação sobre o ocorrido. O episódio teria sido filmado pelas câmeras de segurança e, então, o apresentador foi demitido.

Dudu Camargo assumiu o programa Primeiro Impacto em 2016, com apenas 18 anos. À época, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP), com o apoio da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), lançou uma nota condenando a contratação de Camargo, que afastou jornalistas do noticiário.