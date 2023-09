Reprodução O apresentador mandou um belo de um recado para o colega de profissão

Na última quinta-feira (31), Ratinho demonstrou sua insatisfação com Luciano Huck ao vivo. Após a Globo anunciar O Brasileiro Precisa Ser Estudado, nova atração do Domingão com Huck, o apresentador do SBT acusou o marido de Angélica de copiar o quadro, afirmando que este havia sido criado por ele mesmo. "Eu que inventei", disparou.



No programa, Ratinho explicou a situação envolvendo a atração com conteúdo extremamente parecido com o que já havia exibido em sua atraçãona emissora de Silvio Santos.



"Quero mandar um abraço para o Luciano Huck. Luciano Huck, você está copiando um quadro nosso, viu? Esse quadro aí eu fiz no meu programa, ele vai fazer no domingo. Esse quadro fui eu que inventei", declarou.

"Quer copiar, copia, mas pede para mim. Eu deixo. Luciano, se você pede, eu deixo, não fica feio. Quando eu copio os outros, eu aviso: 'Vou copiar vocês'. Você vai colocar um negócio que eu criei sem me avisar? Eu vou querer royalties", completou.

O novo quadro do Domingão com Huck seria uma cópia do Jornal Rational, que mostrava vídeos curiosos da internet. O mesmo será apresentado por Lívia Andrade e segue a mesma ideia do quadro do SBT, apresentando vídeos das redes sociais.



"O quadro da Lívia é tão maluco, ela vai mostrar coisas tão inacreditáveis pelo Brasil, que o brasileiro precisa ser estudado. Se a Nasa assistir ao quadro, agora a Nasa vem", explicou Huck.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko