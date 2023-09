Reprodução/Instagram Marido de Maíra Cardi surge com sacola de alianças antes de recebê-la em carro forte





















O vídeo sobre o incrível percurso das alianças de Maíra Cardi que saíram do ateliê do ourives, em São Paulo, num carro forte até as mãos de Thiago Nigro repercutiu por si só. E isso bastaria, se não fosse um descuido na postagem que viralizou o caso ainda mais: a sacolinha que o Primo Rico recebe das mãos do joalheiro, depois de repassada por um segurança, já estava com ele.

Na imagem, Thiago é filmado com a bolsinha quando o carro forte para na sua frente. E então um segurança desce com um malote lacrado, que é aberto pelo joalheiro do casal. De dentro, inesperadamente, sai a mesma sacola que o agora marido de Maíra Cardi segurava anteriormente. E na gravação ele já não estava mais com o objeto em mãos. O moço, então, recebe a sacola retirada do malote e abre a caixinha com as alianças com 200 diamantes e parece surpreso.





Só que a web suspeitou de atuação do especialista financeiro. "Ele já estava segurando a bolsinha azul quando o carro forte estava estacionando", "A sacola chegou antes do blindado?", "Você já reparou que ele já está com a sacola na mão? "Ué, mas ele olha o carro forte com a sacola na mão?", questionaram os internautas.

Já outros, suscitaram a questão da segurança do casal já que precisaram de uma escolta para receber as joias: "Ou seja os dois agora só andarão de carro forte", "Legal o cuidado com a aliança que vale muito dinheiro, mas e depois que colocar no dedo? Vão andar escoltados também?", "Fazem um auê de carro forte e mostram os expondo a risco de perder até a vida", "Mais os dedos deles não tem carro forte não".

Maíra Cardi e Thiago Nigro oficializaram a união na última terça-feira, (29), em uma cerimônia reservada que aconteceu em uma fazenda no interior de São Paulo.













