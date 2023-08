Divulgação O ator revelou como está sua carreira artística após o reality show

O ator Gabriel Santana revelou que tem se surpreendido com seu sucesso na carreira artística, principalmente após fazer parte de dois grandes projetos da Globo: a novela Pantanal e o reality show BBB 23. "Chiquititas ainda foi o maior boom midiático que eu tive", admitiu.



Em entrevista ao colunista Chico Barney, do UOL, o artista explicou que apesar do sucesso na emissora, ainda acredita que sua participação em Chiquititas, do SBT, foi seu trabalho de maior projeção.



"Chiquititas ainda foi o maior boom midiático que eu tive. Arrisco a dizer que maior que o BBB. Durante o processo de 'Chiquititas', andar no shopping era uma coisa muito mais difícil do que hoje em dia, por exemplo", disse.

"Quando você está num projeto que faz muito sucesso, as pessoas te reconhecem mais, te validam mais. É uma roda gigante, onde em um momento você está com maior visibilidade, no outro menos. Trata-se de administrar isso e entender como você quer se colocar artisticamente, que projetos você escolhe fazer em ambos momentos", completou.

De acordo com ele, essa postura calma e ponderada contribuiu para que mantivesse o equilíbrio no confinamento do programa: "Acho que, quando a gente está lá dentro, a ansiedade é tão grande que o único foco é viver o lá dentro mesmo. Senão, você acaba virando refém do que está acontecendo aqui fora".



Em relação ao BBB, Gabriel admitiu que esperava mais impactos em sua carreira. "Quando saí, vi que não teve essa mesma repercussão de outros trabalhos. Óbvio que eu falei: 'Putz, que merda! Podia ter acontecido [diferente], podia ter sido melhor'. Mas, de qualquer jeito, o ganho de imagem e mídia que eu tive [com o BBB] foi surreal, independente de ter sido a edição com mais repercussão ou não", completou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko