Divulgação Os gêmeos Drew e Jonathan Scott ao lado de Heidi Klum em nova temporada de reality





Donos de uma legião de fãs no Brasil, os gêmeos Drew e Jonathan Scott estão prestes a estrear a nova temporada do Te Devo Essa! Reforma das Estrelas, do Discovery Home & Health. A partir do dia 13 de setembro, às 21h40, eles terão a ajuda de diversas personalidades famosas para demolir, reformar e revitalizar casas em meio a histórias que resultaram em muitas lágrimas.

Na lista de participantes, só gente de grande porte: a modelo Heidi Klum, as atrizes Drew Barrymore, Kristin Davis, Glenn Close e Kristin Chenoweth e o comediante Jay Leno são alguns dos nomes que atuarão como mentores.

A proposta do reality é que eles ajudem a executar um projeto de reforma customizado a algum amigo ou parente, com o objetivo de demonstrar sua gratidão ou fazer uma homenagem. E é neste ponto que as reformas, mescladas às histórias, resultam em relatos emocionantes.

Do palco para a fazenda

Outra novidade na programação do canal a cabo é o reality Restaurando Casas da Fazenda, liderado pelo cantor Jonathan Knight, vocalista da boy band New Kids On The Block, que estreia em 11 de setembro, às 22h05.

Divulgação Jonathan Knight comanda o reality Restaurando Casas da Fazenda





A série já está disponível no Discovery+, e mostra o cantor e a especialista em designer Kristina, promovendo reformas em casarões clásssicos das fazendas localizadas na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos.

No programa, a dupla faz um cuidadoso processo de reforma e renovação, mantendo a herança histórica do casarões centenários, mas dando a eles um toque de requinte e modernidade, preservando a seus passados e conectando-os com o estilo presente.