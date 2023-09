Festa de 5 dias e doces: As mentiras de Maíra Cardi sobre o casamento

Maridão

Como sempre, Maíra Cardi adora ditar o que as pessoas devem ou não fazer, e com seu marido não foi nada diferente. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a coach raspa a barba do amado e dispara: "Eu não gostaria que você aparecesse no dia do casamento assim, entendeu?". O engraçado é que no dia ele estava e barba e bigode, indo contra as diretrizes de Maira.