Reprodução/Instagram A ex-BBB alfinetou sua colega de confinamento

A ex-participante do BBB 23 Key Alves soltou o verbo e debochou de Amanda Meirelles, campeã desta edição do reality show. O motivo? A ex-jogadora de vôlei repostou no Instagram uma publicação do Twitter que comentava sobre os finalistas do programa da Globo.



O post em questão comentava sobre o crescimento da atleta desde que ela entrou no reality show da Globo. Na publicação, o perfil comparava o número de seus seguidores com outros participantes que chegaram a final, ou seja, de Amanda Meirelles, Bruna Griphao e Aline Wirley.

"Key Alves ganhou 5 milhões de seguidores no Instagram desde o BBB, mais do que as finalistas. Key tem 1 milhão de curtidas em média por post. Não torci pra ela, mas quem ganhou esse BBB não foi quem venceu", dizia a publicação.

A situação repercutiu nas redes sociais, e a indireta nada sutil atingiu não só as três primeiras colocadas, mas ex-participantes da mesma edição. Paula Freitas, que entrou no reality pela Casa de Vidro, disparou: "Essa daí não deixa de ser besta nunca. Melhora, minha irmã. Supera que tu não chegou na final".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko