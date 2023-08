Reprodução/Instagram A atriz revelou detalhes de fim da relação e possível volta do casal

A atriz Bella Campos, que anunciou o fim de seu relacionamento com MC Cabelinho na última segunda-feira (28), informou que segue solteira. Apesar dos rumores de que teria reatado o romance com o cantor, Bella negou que isso tenha acontecido.



Em entrevista ao Hugo Gloss, a equipe da atriz garantiu que a atriz e o funkeiro permanecem separados. Os boatos de uma segunda chance ao relacionamento surgiram nesta quarta-feira (30), quando o colunista Flávio Ricco, do portal R7, publicou que os atores "decidiram dar uma nova chance ao namoro".



"A torcida dos colegas por um final feliz é enorme", ressaltou. Já a assessoria de Bella Campos não confirmou tais informações: "Essas notícias não são reais, eles estão terminados".



No último final de semana, os boatos de uma suposta traição de MC Cabelinho vieram a tona. De acordo com fontes anônimo do perfil no Instagram @subcelebrities, o cantor teria se encontrado com uma ex ficante, enfatizando que estava solteiro.



O caos da revelação foi tremendo, e Bella Campos ficou sabendo de toda a confusão, inclusive que a tal menina teria ido ao hotel em que MC Cabelinho estava hospedado.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko