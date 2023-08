Reprodução/Instagram O ator revelou detalhes de polêmica envolvendo a brasileira

Simone Sussina, ex de Anitta, se mostrou surpreendido com uma suposta troca de mensagens entre duas pessoas de sua equipe que sugeriram que a atriz Bruna Marquezine era um bom "alvo" para engatar um romance. De acordo com o ator italiano, tudo não passou de um desentendimento.

Em entrevista ao portal Leo Dias, o artista confirmou que as conversas realmente aconteceram. "Foi um desentendimento, não tinha nem meu nome, nem sabia dessa conversa, meu time trabalha para mim, meu time do Brasil também trabalha para mim, e eu acho que foi um grande desentendimento", explicou.

De acordo com Susinna, a conversa aconteceu a partir de uma ideia de parceria comercial com a atriz: "Não era nada sobre relacionamentos, acredito que eles falaram sobre algum tipo de parceria. Me desculpe Bruna, mas eu sequer a conhecia antes dessa confusão".

O ator ainda desabafou sobre os ataques que vem sofrendo na internet por conta de seu affair com Anitta. "Parece que alguém quer matar minha imagem, sem razão, nem tinha meu nome nesta conversa. Acredito que alguém vazou a conversa de propósito, e eu não sei o porquê. Ela é superlinda, eu estava solteiro, e essa confusão só aconteceu pois somos pessoas famosas, é algo que nem sabia. Moro em Milão, na Itália, só soube dessa confusão quando cheguei aqui", disparou.

No print, divulgado pelo colunista Pablo Oliveira, do portal IG, o diretor de marketing de Susinna chamou um produtor brasileiro para conversar sobre a possibilidade de Marquezine fazer aparições com o ator. "Ela foi minha aluna e é minha amiga. Bruna está namorando um cantor, e ela é bem preservada", escreveu.

*Texto de Júlia Wasko

