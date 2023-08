Reprodução/Instagram Jojo Todynho fala do namoro e do sexo depois da cirurgia bariátrica













Recentemente, Jojo Todynho abismou os seguidores ao presentear o namorado, Renato Santiago, com um carro avaliado em R$ 240 mil. Não o bastante, ao que parece o novo amor da cantora também é agraciado pelo desempenho da artista na cama. Isso porque a jovem disse que, após se submeter à cirurgia bariátrica, além de conseguir amarrar o cordão do tênis e subir e descer uma escada sem perder o fôlego, até o sexo melhorou: “Se antes já era 100%, agora está 200% melhor!”.







O casal namora há oito meses e Renato foi fundamental na decisão de Jojo fazer a cirurgia bariátrica. A apresentadora quis emagrecer após participar do Dança dos Famosos. “Mas o gatilho veio quando estive na Disney e não consegui ir ao brinquedo do Avatar. Em 2018, fui duas vezes, e em 2023 não consegui. Tinha que fazer algo diferente”, disse em entrevista ao Gshow.

Jojo chegou a pesar 160 kg para 1,49 m de altura. Quando se submeteu à cirurgia, que reduziu seu estômago em 90%, o namorado estava a seu lado.

“Ele esteve comigo na terapia pré-operatória, me ouvindo falar dos meus medos, porque diziam que bariátrica podia matar. Me acompanhou no hospital, todo dia acordando de madrugada, mesmo tendo que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar (Renato é motorista de caminhão) para me dar os antibióticos", contou ela, que perdeu 20 kg com o processo.

E acrescentou: "Ele tem cuidado, carinho e minha família o ama! É bom filho, bom pai, bom irmão, não bebe... As pessoas falam ou julgam sem conhecer a nossa história. Ele não gosta de exposição", disse.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho