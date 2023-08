Reprodução/Instagram Erick Ricarte está no elenco de A Fazenda 15





Erick Ricarte não está para brincadeira e decidiu investir pesado em sua passagem por A Fazenda 15. Contratado para integrar o Paiol, ele escalou uma equipe de 40 pessoas para cuidarem de suas redes sociais e comandarem mutirões virtuais para garantir que ele conquiste uma vaga na sede principal do reality show da Record, e lutar definitivamente pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.







A coluna apurou que o ex-venenoso da Record contou com a ajuda de amigos endinheirados e poderosos para bancar esta estrutura digital, que passará horas intermináveis votando no site oficial da atração para que ele integre o elenco principal do reality show.

Lá no Paiol, Erick estará confinado com outras 9 pessoas, mas disputará somente com outros 4 rapazes a passagem para a outra fase do programa. A Record decidiu colocar 10 participantes no confinamento paralelo, e somente 2 homens e 2 mulheres para subir ao jogo.

No ano passado, a zebra do Paiol foi Bia Miranda, a menos conhecida do elenco e que acabou escalada de última hora por conta do escândalo que protagonizou às vésperas da estreia. Na época, as manchetes noticiavam que uma neta de consideração de Gretchen havia traído o noivo com o jogador Adriano Imperador. E no pacote, vieram outros barracos, como a relação conturbada com sua própria mãe, Jenny Miranda.

Para evitar uma nova zebra e ter seu favoritismo engolido por um adversário, Erick decidiu se reforçar com antecedência e montar uma equipe que irá trabalhar arduamente para ele conquistar uma vaga no elenco principal de A Fazenda 15.

Vale lembrar que o ex-venenoso foi uma revelação no elenco de A Grande Conquista. Por conta de sua espontaneidade, espírito caótico e inúmeras falas controversas, ele conseguiu sair da claustrofóbica Vila, onde ficou confinado com outras 69 pessoas, e foi para a Mansão. Acabou eliminado em uma das zonas de risco mais difíceis do jogo, contra Thiago Servo e Gyselle Soares, seus aliados no jogo que se tornaram finalistas.

Erick passou por um cancelamento dentro do jogo, quando associou a imagem de Janielly Nogueira, irmã de Gil do Vigor, com o crime, ao dizer que ela "tinha problemas com a polícia". Na época, o ex-BBB se revoltou e prometeu bater no fofoqueiro quando ele deixasse o confinamento. Como sabemos, isso nunca aconteceu.

A Fazenda 15 tem estreia marcada para 19 de setembro. Um dia antes, a Record fará o que ela chama de "pré-estreia", com todos os participantes devidamente instalados no confinamento, passando por uma sabatina com jornalistas convidados.