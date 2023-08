Reprodução/CNN CNN Brasil disparou no Ibope na manhã da último quinta-feira (24) em São Paulo com escândalo de Jair Renan Bolsonaro









A CNN Brasil liderou o Ibope com números impressionantes em São Paulo na manhã da última quinta-feira (24) ao exibir a operação policial que deu início às investigações sobre Jair Renan Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O canal conseguiu se antecipar na cobertura jornalística às 6h da manhã, com o CNN Novo Dia, e manteve o público por uma boa faixa de sua programação.







A cobertura do matinal saiu bem à frente dos demais canais, com 0,32 ponto -- cinco vezes mais do que GloboNews e Jovem Pan. Às 8h22, as reportagens fizeram o telejornal atingir 0,47 na Grande São Paulo --período em que o noticiário superou a Globonews (0,11) e Jovem Pan (0,21). A liderança prosseguiu até as 10h, com os consecutivos programas: CNN Mercado I e Live CNN (0,71).



Já entre 9h06 e 10h01, o Breaking News marcou 0,55 ponto, à frente de GloboNews (0,34) e JP News (0,04). Na média de toda a manhã, a CNN Brasil fechou em 0,46, ante 0,34 da Globonews e 0,04 da Jovem Pan. Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media e se referem à Grande São Paulo, principal região de referência para o mercado publicitário.



Ademais, no painel nacional de audiência (PNT), os bons números da manhã repetiram para o canal de notícias. O CNN Novo Dia, que é exibido das 6h às 8h55, liderou com 0,19, ante Globonews (0,16) e JP News (011).



Nos horários seguintes, a CNN Brasil ficou em segundo lugar no PNT, o que lhe conferiu, na média geral da manhã, a vice-liderança entre os canais de notícias. Até o meio-dia, registrou 0,28, à frente da JP News (0,11), enquanto Globonews registrou 0,36.



* Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho