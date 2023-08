Reprodução/Youtube O ex-BBB revelou detalhes de um possível participação no reality show

Cezar Black contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, sobre rumores de que estaria em A Fazenda 15: "Um reality como A Fazenda eu toparia".

O reality show A Fazenda 15 estreia no dia 19 de setembro, e o nome de Cezar Black é um dos cotados para integrar o elenco desta edição. Na entrevista, o enfermeiro ressaltou que surgiram boatos de que ele havia confirmado que iria para o programa, mas que não foi bem assim que aconteceu.

"Foi o seguinte, eu dei uma entrevista pra uma revista, e nessa entrevista eles perguntaram se eu toparia entrar em outro reality. Eu falei, 'pô eu toparia, quem sabe A Fazenda', eu acho um reality bacana", explicou.





"Porém, eu não toparia um reality no perfil do No Limite, tem aquela canseira de sobrevivência e eu não quero isso pra minha vida. Mas um reality como A Fazenda eu toparia. Então eles colocaram a manchete como se eu tivesse aceitado participar de A Fazenda, mas, na verdade, não. Eu falei que eu toparia se eventualmente tivesse uma proposta", completou.

Em relação a convites, Black destacou que nunca houve uma sondagem: "Não, não. Eu tô de boa por agora. Vamo vê ai, tô de boa. Realmente tô de boa. Quero aproveitar esse tempo aqui fora"

*Texto de Júlia Wasko

