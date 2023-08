Reprodução/TV Globo Clara Moneke está no radar para compor o remake de Renascer, da Globo

Com estreia prevista para o fim de janeiro, as escalações do remake da próxima novela das nove, Renascer, estão bem atrasadas. Inclusive, a personagem Mariana, que traumatizou Adriana Esteves em 1993, gera um impasse entre a diretoria da emissora. Após Alice Wegmann recusar o convite para interpretar a jovem -- alegando que não consegue conciliar as gravações da novela com as da segunda e da terceira temporadas de Rensga Hits! -- Clara Moneke é um dos nomes mais cotados do autor Bruno Luperi e do diretor artístico Gustavo Fernandez.







Sucesso como Kate em Vai Na Fé, o folhetim se despediu este mês com personagens marcantes e revelou talentos como Clara Moneke. A atriz fez tanto sucesso que conseguiu renovar seu contrato com a Globo e quintuplicar o seu salário. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a jovem começou a novela ganhando R$ 4 mil, mas com o crescimento da personagem, a intérprete de Kate passou a ganhar R$ 22 mil.



Já na esclação no remake, Clara aumentaria a representatividade. A direção e a produção de elenco foram orientadas pela Globo a escalar muitos atores pretos, já que a novela se passa em Ilhéus, na Bahia, e há uma preocupação enorme em não repetir o erro cometido em Segundo Sol (2018).

Na época, o Ministério Público do Trabalho da Bahia chegou a notificar a TV pela baixa representatividade no elenco na trama de João Emanuel Carneiro . A "Bahia branca" foi criticada pelo público e virou motivo de piadas nas redes sociais.

Portanto, após a notificação do Ministério Público do Trabalho -- que também orientou o canal a tomar 14 medidas para promover maior inclusão de atores negros na trama-- o autor passou a escalar negros para papéis secundários e transitórios, além de figurantes.

Clara Moneke divide a Globo

Há uma corrente na Globo que defende a escalação de Clara Moneke para o papel. Mas outra parte dos profissionais teme dar à quase novata uma personagem tão complexa como Mariana. Há um zelo em não expor a atriz, como aconteceu com a própria Adriana Esteves na versão original. As informações são da colunista Carla Bittencourt.

Na primeira Renascer, as críticas foram tantas que Adriana entrou em depressão e se recusou a fazer a novela Quatro por Quatro (1994) em seguida.

A ordem na Globo é escalar os seus elencos entre atores que já têm contrato para somente depois buscar alguém de fora para um projeto. Resta saber se o todo-poderoso Amauri Soares será convencido.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho