Reprodução/Instagram Bruna Braga é uma das juradas fixas do Drag Race Brasil





Bruna Braga quase perdeu a oportunidade de ser jurada fixa do Drag Race Brasil, que estreia sua primeira temporada nesta quarta-feira (30), no Paramount+ e na MTV. Tudo porque ela recebeu um convite em inglês com a proposta para se juntar ao programa, mas quando viu que estava quase tudo em inglês, e algumas frases em português, ela prontamente ignorou, pois tinha a certeza de que se tratava de uma tentativa de golpe.







"Quando eu recebi o convite, primeiro eu achei que era um golpe. Eu falei: 'Gente, estão querendo me levar, vender meu órgãos em outro país'. Eu falei para a minha empresária assim: 'Aquele agiota que eu não paguei lá atrás, vai dar ruim'", disse ela, arrancando risos com sua declaração durante a coletiva de imprensa realizada na noite desta terça-feira (29), em São Paulo.

À coluna, a humorista explicou com mais detalhes a situação, e reforçou que ignorou o e-mail no primeiro momento que viu a mensagem em sua caixa de entrada, porque o texto mesclava inglês com português, indícios que ela considerou suspeitos e a fez desconsiderar qualquer veracidade no conteúdo.

"Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E foi assim comigo. É óbvio que eu sempre quis muito estar neste universo do Drag Race, mas de primeira eu achei que era alguém me sacaneando ou de fato querendo que eu passasse meus dados pessoais para me aplicar um golpe. Mas minha empresária entrou na jogada e esclareceu tudinho", comentou.

Quando teve seu nome anunciado pela Paramount+ como jurada fixa do programa, muitos fãs da franquia questionaram sua escolha para o programa, justificando que ela não é uma drag queen ou tem qualquer relação com este universo. Mas para isso, ela criou uma maneira de se defender e fazer o público refletir.

"Eu sei que não sou famosa, que não estou na boca do grande público, mas tenho um trabalho sólido na comédia há anos. E quando vieram as críticas pelo fato de eu não ser drag, eu devolvo o questionamento a essas pessoas. Pergunto: 'Você é fã mesmo do Drag Race? Por que se você é fã, você sabe que Michelle Visage e Ross Mathews [jurados da versão original] não são drags, né?'. Mas isso rolou somente nos primeiros dias. Hoje, a conversa com o público já mudou bastante", relatou à coluna.





Durante a coletiva, Bruna ainda deu um recado geral, listando os motivos que a fizeram aceitar participar do reality show. Para ela, o principal de todos é o fato de ser uma mulher preta, humorista, ocupando um lugar que normalmente não é direcionado a pessoas com seu perfil.

"Muita gente no Twitter perguntou quem é Bruna Braga? Então, fica aqui a resposta: eu sou humorista, comunicadora, roteirista, apresentadora. E digo mais: aonde que a gente podia falar de Brasil sem falar de uma comédia vinda da periferia, feita por uma mulher preta que não representa os padrões que existem hoje dentro da comédia? Porque a comédia tem padrões, a gente sabe que tem. Então, assim, vim chutando a cara dessa cena de comédia que chutou a minha cara por muitos anos para estar nessa bancada representa muito sobre o que é o Brasil. Então eu não sou drag, mas eu sou uma parte desse Brasil que precisa ser descoberto."

Fã de carteirinha

Embora não seja uma drag queen, Bruna Braga é apaixonada pelo reality show liderado por RuPaul Charles há mais de uma década. E afirmou que tem um grupo de amigos, com quem todos os anos fazem apostas para definir quem será a campeã da temporada.

"A gente sempre faz essa brincadeira e cada um investe R$ 50. Já perdi em diversos anos, mas quando a Yvie Oddly foi campeã [na 11ª temporada, exibida em 2019], eu acertei e ganhei um dinheirinho, viu?", brincou.