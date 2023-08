Ali Kamel

Ali Kamel, diretor-geral de Jornalismo desde 2012, deixará a função na emissora. O chefão da Globo recebeu uma ótima bonificação com uma vaga criada especialmente para ele, como coordenador do Conselho Editorial do Grupo Globo. Kamel está na emissora desde 2001, quando foi convidado para assumir a direção executiva do Jornalismo da Globo. Oito anos depois, tornou-se diretor da Central Globo de Jornalismo. A partir de 2012, passou pela direção-geral de Jornalismo e Esportes.