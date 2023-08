Reprodução O hospital disponibilizou novas informações sobre estado de saúde do apresentador

Fausto Silva segue reagindo positivamente ao transplante de coração, realizado no último domingo (27) no Hospital Israelita Albert Einstein. De acordo com o novo comunicado, o apresentador foi extubado e já respira sem o auxílio de aparelhos.

"Após transplante de coração realizado no último domingo (27/08), no Hospital Israelita Albert Einstein, Fausto Silva foi extubado hoje pela manhã e respira sem auxílio de aparelhos. O paciente está consciente, conversa normalmente e apresenta boa função do coração. Permanece na Unidade de Terapia Intensiva", disse a nota, assinada pelos médicos Dr. Fernando Bacal, Dr. Fábio Antônio Gaiotto, e Dr. Miguel Cendoroglo Neto.

O apresentador está internado desde o dia 5 de agosto, quando foi hospitalizado para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Entretanto, quatorze dias depois, o hospital emitiu um novo boletim médico informando que ele teria que se submeter a um transplante de coração.

Diferente do que muitos especulavam, Faustão não "furou" a fila do transplante de órgãos para receber um novo coração. De acordo com o Ministério da Saúde explicou, ele teve prioridade devido à gravidade de seu caso.

Com isso, após jogador de futebol amador, Fábio Cordeiro da Silva, sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), Faustão recebeu o órgão. Ainda assim, o apresentador continua sobre cuidados médicos e deve aguardar novas instruções da equipe responsável pelo seu caso.

*Texto de Júlia Wasko

