Divulgação A nova temporada do reality show contará com uma cachê dos sonhos

A primeira temporada de Drag Race Brasil estreia nesta quarta-feira (30) no Parmount+, e às 21h na MTV. Um dos mistérios não revelados até o momento era o cachê da campeã. Mas a coluna te conta agora: a vencedora levará para casa a bolada de R$ 150 mil.

Esta será a primeira temporada nacional do reality show RuPaul's Drag Race. A versão original, produzida nos Estados Unidos, propõe o prêmio de US$ 100 mil (R$ 486 mil) para a campeã do programa. A diferença entre os prêmios é mais de R$ 300 mil.



A partir do dia 30 de agosto, os telespectadores poderão acompanhar a competição na plataforma de streaming Paramount+, e às 21h no canal da MTV.



No episódio de estreia, as competidoras terão suas habilidades artísticas testadas ao criar a letra de uma música inédita. Além disso, precisarão cantar, coreografar e gravar um videoclipe.

Outra novidade é o tema da passarela Minhas Raízes, onde as participantes deverão desfilar com looks inspirados em sua cidade natal.

O programa contará com a apresentação de Grag Queen e terá Dudu Bertholini e Bruna Braga como jurados fixos. A cantora Gretchen é a convidada do primeiro episódio.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.