Reprodução Juju Babadeira vence o reality show Gyn House e acionou a Justiça para receber o valor do grande prêmio

Juliano Lisboa, mais conhecido como Juju Babadeira pelo conteúdo de humor que publica na web, vivencia um grande drama que o acomete mesmo após ter se livrado da pressão psicológica de um confinamento. Isso porque o influencer entrou no reality show Gyn House em busca do prêmio de R$ 100 mil reais, e com o valor, compraria uma casa. Mas para concretizar o sonho, além de ter sido necessário ser o vencedor, ainda é preciso que o Jaguarense de 41 anos recorra, judicialmente, pelo valor.







O impasse trata-se do calote que Juju recebeu após o fim do programa, em dezembro de 2021. Desde então, o influencer busca seus direitos judicialmente para garantir os valores que, a princípio, estavam sendo pagos mediante acordo das partes.

"O reality foi uma perda de tempo de um mês. Entramos acreditando que iríamos concorrer e ganharíamos o prêmio, mas não foi assim. Era uma bagunça. A produção foi desorganizada. Não teve visibilidade. Foi um fracasso", pontuou ele, que chegou a passar dificuldades financeiras e morar na casa de amigos.

Além da promessa de que o vencedor ganharia o prêmio de R$ 100 mil, Juju ganhou cerca de R$ 1 mil em provas. Apesar disso, o influenciador alega que recebeu apenas 10% do valor total. E a quantia era paga em prestações, de valores não fixas, e somente quando os organizadores do reality queriam.



"Era sempre uma desculpa [pelos atrasos]. Começaram a perguntar se eu precisava de algum dinheiro. Como eu tinha ficado dois meses afastado dos trabalhos, aceitei dentro de R$ 3 mil, uma de R$ 5 mil, outra de R$ 500, várias vezes. Então, quanto chegou no mês de julho, eu comecei a perceber que eles não estavam mais me respondendo. Marcavam compromisso e quando chegava no dia combinado não dava certo. E isso foi o ano inteiro. Em outubro eu já estava sem dinheiro e expectativa de trabalho", desabafou.

Em entrevista à coluna, o organizador do reality Gyn House, Leonardo Lay Faustino, afirmou que foram pagos R$ 16 mil ao influenciador, valor que foi quitado aos poucos até setembro de 2022. O motivo da interrupção, segundo ele, foi "a lástima do reality, em todos os aspectos".



"Perdi mais de R$ 2 milhões nesse programa, então, a situação de falência veio ao meu encontro. Infelizmente, o senhor Juliano não recebeu o restante do prêmio, mas sempre informei a ele que isso era passageiro e que eu pagaria todo o valor a ele conforme o combinado", disse.

Como Juju percebeu que valores não estavam sendo mais pagos, desde então, os advogados das partes têm encabeçado o caso para que a quantia total seja quitada. Pelos cálculos básicos, faltam R$ 84 mil. Mas este valor pode ser ainda maior por conta dos juros e correção monetária.

Gravado em Aruanã, no interior de Goiás, Juju assinou o contrato para participar do Gyn House quando recebeu um convite para integrar o elenco. Similar ao Big Brother Brasil, o programa foi transmitido por 30 dias no YouTube com provas de resistência e sorte que desafiavam os 18 participantes a fugirem da berlinda semanalmente até restarem 6 na final.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho