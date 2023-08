Reprodução Simone Susinna decepcionou Anitta e os fãs da cantora

















Simone Susinna e Anitta viveram dias de romance no verão da Itália. Além de ter conquistado o coração da carioca, o ator de 365 dias também cativou os fãs da artista com os cliques mais quentes ao lado da moça. Embora tenham rompido e parado de se seguir nas redes sociais, o galã está vindo para o Brasil e deve desembarcar nesta segunda-feira (28).





Susinna irá cumprir uma agenda promocional no Brasil, que inclui entrevistas, festas e novas parcerias de trabalho. Inclusive, o ator também agendou um encontro, em São Paulo, com um especialista de lentes de contato dos dentes, o mesmo que mudou o sorriso da família de Neymar.



No Instagram de Anitta, o público também não encontra mais as fotos do casal, já que a cantora as arquivou de seu perifl. Isso porque a voz de Funk Rave teria se incomodado com a informação que se tornou pública no último fim de semana, de que o italiano buscava se aproximar de alguma brasileira famosa e Bruna Marquezine teria sido sua primeira opção.



Diante disso, fãs de Anitta "invadiram" o perfil de Simone com várias mensagens de repúdio. Já a cantora postou um frase no perfil QGdaAnitta, administrado por ela e sua equipe, que pôde ser interpretada como uma indireta: "eu parti muitos corações e eles não partiram", escreveu.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho