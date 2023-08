Reprodução Priscilla Couto falou abertamente sobre os motivos em não dar continuidade ao documentário das Paquitas

Priscilla Couto, apelidada de Catuxita quando era assistente de palco de Xuxa, publicou uma série de vídeos em seu Instagram nesse sábado (26) para enfatizar o motivo do cancelamento do documentário sobre as Paquitas, que seria dirigido por Joana DiCarso. Uma conversa a respeito do projeto havia iniciado antes mesmo do anúncio do lançamento da série da Rainha dos Baixinhos, no Globoplay. No entanto, nem todas as ex-integrantes do grupo aceitaram a proposta que, de acordo com a moça, tenta "sequestrar" a imagem e a história delas.







Isso porque no acordo, segundo Priscilla, não consta qualquer tipo de repasse e, portanto, a produção se enriqueceria em cima da narrativa das ex-Paquitas. "Eu recebi uma autorização de imagem que dizia que eu estaria cedendo todos os meus direitos pra Joana por 60 anos -- direito esses irrevogáveis da minha imagem -- que ela tinha a total liberdade de comercializar de vender esse produto para todo o Brasil e fora do Brasil e a gente não teria nenhum tipo de participação, nenhuma gerência sobre as imagens... Nada", esclareceu.

E acrescentou: "Impossível pegar a nossa história e entregar para uma pessoa que eu não conhecia. Com todo o respeito à Joana, eu acho que ela teve a melhor das intenções, mas existia uma vontade de comercializar a história, descartando totalmente a gente, ou algumas... porque ficaram sabendo que também existia autorizações diferentes, umas ganhariam, outras não. Então eu realmente não concordo", disse.

No relato, Priscilla ainda comenta o pronunciamento de Andréa Sorvetão, que afirmou haver boicote das outras ex-paquitas na continuidade do projeto. "Ela [Sorvetão] diz que desconhece o que aconteceu...Desconhece, Andréa?", ironiza.

"Se você tem alguma dúvida você pode vir conversar comigo, a gente tem liberdade pra esclarecer isso", disse. "Agora, você desconhecer o porquê de não ter se dado continuidade ao documentário eu acho pouco improvável porque é de conhecimento de todas e, não adianta, eu vou sempre proteger a história das Paquitas", pontuou.

O documentário das Paquitas, por enquanto, não vai acontecer. A maior parte das loiras não concordou com o acordo que alega nenhum cachê para elas -- oposto do que aconteceu com Xuxa, que ganhou um valor exorbitante da Globo para a sua mais recente produção no streaming.

"Eu vi muita gente apontando o dedo pra mim e pra Tatiana que nós fomos as mentoras desse boicote. Não exsitiu isso. Algumas paquitas vieram perguntar o que eu achava [sobre a prosposta] e eu questionei: 'Vocês leram a autorização?', 'Ah, não lemos', 'Então tá. Eu posso explicar para vocês'. Expliquei, e cada um tomou a sua decisão. Então as Paquitas que foram citadas pela Sorvetão sou eu e a Tati. Não tenho porquê negar", afirmou.

Confira o esclarecimento na íntegra:









* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho