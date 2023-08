Reprodução/Instagram Bruna Marquezine responde especulações sobre vida pessoal













Bruna Marquezine tem sido ovacionada pelo seu protagonismo no filme da DC Comics Besouro Azul, e também, como eferência nos desfiles grifados na Europa, mas a artista, na verdade, vem refletindo sobre os constantes questionamentos sobre quem se relaciona."Essas perguntas sobre vida amorosa são muito mais recorrentes para mulheres do que para homens e acho interessante", pontuou em entrevista à Quem.

Desde o fim do seu midiático namoro com Neymar Jr. em 2018, Bruna tem se distanciado de figuras masculinas, principalmente de forma romântica. Reservada, a vida amorosa da atriz hora ou outra é pauta de noticiosos, sendo que o namoro com Enzo Celulari, em 2021, se manteve discreto.





"Mesmo quando uma mulher tem muitas coisas interessantes para falar. Tem trabalho para divulgar, tem coisas para dividir com o mundo, as pessoas ainda voltam para a vida pessoal. Querem saber do romance, com quem está saindo", completou.



Isso porque o nome de Bruna tem sido relacionado há alguns affais: como o rapper L7NNON, que ambos vieram a público desmentir; o jovem ator João Guilherme e o também ator Xolo Maridueña, seu par romântico em Besouro Azul.

A artista avaliou que conseguiu desenvolver a melhor forma de lidar com o interesse do público em sua vida privada e como direcionar a atenção para momentos fortes de sua carreira, que protagoniza sozinha. "O que é pessoal mantenho privado, porque acho que só diz respeito à mim, e acho que o que tenho para oferecer de fato é minha arte, meus projetos que faço, os debates que participo... Acho que isso que é relevante para o outro. Minha vida pessoal, quem liga?", questionou.

E acrescentou: "Acho que é uma coisa que acontece naturalmente, sobre a curiosidade dos fãs com a nossa vida privada, e vamos aprendendo a dosar, protegendo o que é especial", concluiu.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho